الأردن.. تراجع العجز التجاري 13.4 بالمئة في الثلث الأول من 2026 وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة..

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، تراجع العجز التجاري للأردن بـ13.4 بالمئة خلال الثلث الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، مستفيدا من نمو الصادرات وتراجع الواردات.

ووفقا للتقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، بلغت قيمة العجز مليارين و694 مليون دينار (نحو 3.79 مليار دولار)، نزولا من 3 مليارات و110 ملايين دينار (4.38 مليار دولار) للفترة المقابلة من عام 2025.

وبحسب التقرير، سجلت قيمة العجز التجاري انخفاضا إجماليا بلغ 416 مليون دينار (نحو 586.5 مليون دولار).

وعزت الدائرة التراجع إلى ارتفاع الصادرات الكلية (الوطنية والمعاد تصديرها) بـ9 بالمئة، لتصل قيمتها إلى 3 مليارات و865 مليون دينار (نحو 5.44 مليار دولار).

في المقابل، انخفضت قيمة واردات المملكة بـ1.5 بالمئة لتستقر عند 6 مليارات و559 مليون دينار (نحو 9.24 مليار دولار).

ونتيجة لهذه المعطيات، تحسنت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات بمقدار 6 نقاط مئوية، لتصل إلى 59 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بـ53 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2025.