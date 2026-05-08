الأردن: الاعتداءات الإيرانية على الإمارات انتهاك سافر وزارة الخارجية أعربت عن "تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات"..

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أدان الأردن، الجمعة، الهجمات الإيرانية على الإمارات التي أدّت إلى إصابة 3 أشخاص، وأكد أنها "انتهاك سافر" لسيادتها، وتهديد لأمنها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، عن إدانتها "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة" على الإمارات.

وأكّدت رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات التي "تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة الإمارات الشقيقة وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأعربت عن "تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية".

وشددت على وقوف المملكة مع الإمارات "في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة، جراء هجمات بصاروخين باليستيين و3 مسيرات قالت إنها أُطلقت من إيران، دون تعليق فوري من الأخيرة.

وللمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، أعلنت الإمارات تعامل دفاعاتها الجوية مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قالت إنها قادمة من إيران.

لكن الجيش الإيراني قال الثلاثاء، إنه لم ينفذ أي هجمات على الإمارات خلال الأيام الماضية، فيما لم يصدر تعليق فوري منه بشأن هجمات الجمعة.

وكانت الإمارات أكثر الدول الخليجية تعرضا لهجمات إيرانية، عقب الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران بين أواخر فبراير/ شباط و8 أبريل/ نيسان الماضيين، وفق إحصاءات رسمية رصدتها الأناضول آنذاك.

وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، إلا أن بعضها خلف قتلى وجرحى مدنيين وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، ما أثار إدانات من الدول المستهدفة.