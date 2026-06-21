عمان/ ليث الجنيدي /الأناضول



نفذت السلطات الأردنية، فجر الأحد، أحكاما بالإعدام شنقا بحق 6 مدانين في قضايا إرهاب واتجار بالمخدرات.

وقال وزير الاتصال الحكومي متحدث الحكومة محمد المومني في بيان: "تم فجر اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مجرمين مُدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة".

وبيَّن أن ذلك جرى "بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم درجة القطعية واستكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية".

وأضاف: "نفذت الأحكام تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة تطبيقا لنص المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وشملت الأحكام مدانين في تشكيل خلية إرهابية قتلت 6 من عناصر الأجهزة الأمنية فيما عرف بـ"خلية السلط" عام 2018.

كما نُفذ الحكم بحق مدان في قضية إرهابية تضمنت مقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح عام 2022.

وفي سياق قضايا المخدرات، شملت الإعدامات ثلاثة مدانين بقتل رجال أمن أثناء مقاومة السلطات خلال مداهمات منفصلة في الأعوام 2014 و2017 و2018.