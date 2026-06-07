الأردن: أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمننا والمنطقة ككل وفقا لرئيس وزراء المملكة جعفر حسان خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي..

عمان/ ليث الجنيدي /الأناضول

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الأحد، أن أمن واستقرار العراق يشكل ركيزة أساسية لأمن المملكة والمنطقة ككل.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الذي يجري زيارة غير معلنة المدة للعاصمة عمان.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن حسان استقبل الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له في مقر رئاسة الوزراء.

وتناول اللقاء "عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالحهما المشتركة".

وشدد حسان على "موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والمضي قدما في مسيرته التنموية".

وقال إن "أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة".

كما جرى التأكيد على "ضرورة المضي قدما في المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والتبادل الاقتصادي والتجاري"، حسب الوكالة.

وأكد الجانبان "أهمية بذل أقصى الجهود لتسهيل حركة التجارة والتعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين".

وفي لقائه مع نظيره الأردني مازن القاضي، أعرب هيبت الحلبوسي عن تقديره لمواقف الأردن الداعمة لبلاده.



وأكد وجود إرادة سياسية عراقية واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي.



واعتبر أن "مشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة يمثل خيارا استراتيجيا يخدم مصالح البلدين لتنويع منافذ التصدير".



ولفت في الوقت ذاته إلى أهمية تسريع مشروع الربط الكهربائي والاستفادة من الفائض الأردني.

من جهته، أكد القاضي على أن "العراق القوي والمستقر يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة".



وشدد على أهمية التنسيق البرلماني المشترك وتوسيع الشراكة الاقتصادية في قطاعات الطاقة والتجارة والاستثمار كفرصة حقيقية للانطلاق نحو آفاق أوسع من التكامل.

ومساء السبت، وصل الحلبوسي يرافقه وفد نيابي إلى العاصمة الأردنية، وكان في استقباله نظيره الأردني مازن القاضي.