الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 2 يوليو 2026

أبرز المتابعات الإخبارية

* دولي

مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لإنهاء الحرب، غداة كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عن إحراز تقدم إيجابي في القضايا المتعلقة باتفاق واشنطن وطهران، عقب اجتماعات منفصلة عقدها الوسطاء القطريون والباكستانيون مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة.

المفوضية الأوروبية تعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل المؤتمر السنوي لميزانية الاتحاد الأوروبي.

اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للزراعة الذكية، الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو/تموز الجاري، تحت شعار: "تسخير البيانات والتكنولوجيا من أجل نظم غذائية زراعية مستدامة".

اليوم العالمي للصحفيين الرياضيين، الذي يُتوقع أن يشهد زخماً في التغطية الإعلامية، خصوصاً مع استمرار فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026.

متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/تموز الجاري.

* فلسطين

مؤتمر صحفي في ساحة مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة، ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بمشاركة وزارات وقطاعات حكومية، للوقوف على التداعيات الكارثية والمستجدات الإنسانية، بالتزامن مع مرور 1000 يوم على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

مستجدات زيارة وفد حركة "حماس" إلى مصر، التي بدأت الثلاثاء، لبحث مقاربات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار إسرائيل في انتهاكه.

متابعة الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

استمرار رصد ردود الفعل الفلسطينية على مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يستهدف تقييد رفع الأذان داخل إسرائيل.

* إسرائيل

متابعة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان.

مستجدات الغموض الذي يخيم على الجدول الزمني لانسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوبي لبنان، رغم توقيع "اتفاق الإطار" مع بيروت قبل أيام.

* لبنان

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور العاصمة بيروت، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين لبنانيين، ومفتي الجمهورية، ورؤساء أحزاب.

التطورات الميدانية في جنوبي لبنان، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار و"اتفاق الإطار" الموقع مؤخراً.

* الجزائر

ملايين الناخبين يدلُون بأصواتهم لاختيار 407 أعضاء في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، من أصل ما يقارب 10 آلاف مترشح، ضمن قوائم حزبية وأخرى مستقلة، موزعة وفق نظام التمثيل النسبي على 59 دائرة انتخابية تمثل الولايات الـ58 في البلاد.

* تونس

اليوم الثاني من أعمال الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) للنساء صاحبات الأعمال، والذي يستمر حتى الجمعة 3 يوليو/تموز الجاري.

* ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يجري زيارة رسمية إلى الإمارات، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك، وجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

** التقارير الخاصة

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

1- 1000 يوم من الإبادة.. من طوفان الأقصى إلى "مجلس السلام" (تسلسل زمني)

تسلسل زمني أعدته الأناضول لأبرز الأحداث خلال ألف يوم من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي شهدت خلال عام 2024 اتساع العمليات العسكرية واغتيال قيادات بارزة في حركة حماس، إضافة إلى تفشي المجاعة في مدينة غزة. (النشرة العربية/ إسطنبول/ نور أبو عيشة/ 1200 كلمة).

2- 1000 يوم من الإبادة.. الثوابتة للأناضول: إسرائيل محَت 2700 عائلة ودمرت 90 بالمئة من غزة (مقابلة)

حوار أجرته الأناضول مع مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، تزامناً مع مرور نحو ألف يوم على الإبادة الإسرائيلية في القطاع، حيث تحدث الثوابتة عن تعرض أكثر من 40 ألف عائلة للإبادة، بينها 2700 عائلة "مُسحت بالكامل"، إضافة إلى وجود 9500 مفقود، و22 ألف مريض وجريح بحاجة ماسة إلى العلاج في الخارج، فيما بات أكثر من 80 بالمئة من سكان غزة تحت خط الفقر، ويعيش أكثر من مليون نازح في ظروف "غير إنسانية". (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 650 كلمة).

3- 1000 يوم من الإبادة.. "أطباء وملائكة" تنزف في معركة الواجب (إطار)

تقرير إطار يلخص "الإبادة الصحية" التي تعرض لها قطاع غزة خلال ألف يوم من الحرب الإسرائيلية، في ظل استمرار استهداف الكوادر الطبية بالقتل والاعتقال، حيث تفيد بيانات فلسطينية رسمية بمقتل أكثر من 1700 من العاملين في القطاع الصحي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما اعتُقل 362 آخرون، لا يزال 83 منهم داخل السجون الإسرائيلية. (النشرة العربية/ غزة/ نور أبو عيشة/ 1000 كلمة).

4- 1000 يوم من الإبادة.. مآذن غزة تحت الركام وأجراسها لا تُقرع (إطار)

تقرير إطار يرصد الأضرار الجسيمة التي لحقت بمساجد وكنائس قطاع غزة خلال ألف يوم من حرب الإبادة الإسرائيلية، حيث دمر الجيش الإسرائيلي 1050 مسجداً تدميراً كلياً، وألحق أضراراً جزئية بـ191 مسجداً، من أصل 1275 مسجداً كانت قائمة قبل الحرب. كما ألحقت إسرائيل أضراراً جسيمة بالكنائس الثلاث في غزة، وهي: "العائلة المقدسة"، و"القديس برفيريوس"، و"المعمداني". (النشرة العربية/ غزة/ محمد ماجد/ 1100 كلمة).

** ملتيميديا



ــ 1000 يوم من الإبادة.. الثوابتة للأناضول: إسرائيل محَت 2700 عائلة ودمرت 90 بالمئة من غزة

