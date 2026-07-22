الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 22 يوليو 2026

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الحادي عشر على التوالي، في ظل قصف أمريكي لعدة مواقع إيرانية، ورد طهران بهجمات على دول عربية بالمنطقة، وذلك غداة حديث مصادر باكستانية، عن أن إسلام أباد والدوحة قدمتا مقترحا جديدا يهدف لخفض التصعيد.

* إسرائيل

- الجيش يجري تدريبا عسكريا سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والطائرات في منطقة شمال النقب الغربي المحاذية لقطاع غزة.

- متابعة التحذيرات الفلسطينية من دعوات منظمات يمينية إسرائيلية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يوم الخميس.

- المستجدات بشأن انسحاب الجيش من مناطق تجريبية في جنوب لبنان ضمن "اتفاق الإطار" الموقع مع بيروت برعاية أمريكية، غداة إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب وحدات الجيش اللبناني عند بدء انتشارها في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية.

- ردود الفعل الإسرائيلية على لقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

- المواقف الإسرائيلية إزاء التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

* فلسطين

- مستجدات خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والاعتداءات شبه اليومية للجيش والمستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

* لبنان

- مستجدات زيارة الرئيس جوزاف عون إلى الولايات المتحدة والمستمرة منذ 18 يوليو الجاري، غداة لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار والتي أدت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 آلاف و328 قتيلا و12 ألفا و230 جريحا منذ 2 مارس 2026، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

* الأردن

- الملك عبد الله الثاني يبدأ زيارة إلى المملكة المتحدة، يلتقي خلالها رؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي، كما يحضر جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني.

* المغرب

- استمرار جهود السلطات في رصد وإخماد الحرائق المستمرة في بعض المناطق منذ أيام.

* ليبيا

- انطلاق أعمال المؤتمر الأول للأحزاب الليبية، بمدينة سرت تحت شعار "رؤى الأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة الليبية" ويستمر يومين.

* اليمن

- مستجدات التصعيد بين القوات الحكومية والحوثيين، غداة إعلان الحكومة مقتل 4 من جنودها في هجوم للحوثيين بمحافظة مأرب النفطية، فيما أكد وزير الدفاع جاهزية قواته لمعركة إنهاء "انقلاب الحوثيين".

- تداعيات التصعيد في البحر الأحمر واليمن بعد إعلان جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية، وسط إدانات عربية وتحذيرات دولية وأممية.

**الرياضة

* تصفيات دوري أبطال أوروبا

- أومونيا نيقوسيا / قايرات ألماتي

- ليفسكي صوفيا / كرايوفا

- روغورجينة / تسيليي

* تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

- بوهيميانز / بالكاني

- باشاك شهير / إنتر توركو

- سبارتاك ترنافا / صوفيا

- زيليزنيتشار بانشيفو / سبورتينغ براغا

-----------------

** التقارير الخاصة

*تركيا

1- مجموعة صور نادرة لإسطنبول في أربعينيات القرن الماضي تنضم إلى أرشيف الأناضول (تقرير)

تقرير يتحدث عن ضم وكالة الأناضول مجموعة صور نادرة التقطها المصور السويدي الشهير كارل فيرنر غولرز، في إسطنبول عام 1947، إلى أرشيفها في إطار مشروع تنفذه مديرية الأخبار الخاصة بالأرشيف البصري في الوكالة، ويهدف إلى استعادة الصور المتعلقة بتركيا والمحفوظة في المكتبات والمتاحف والمؤسسات الثقافية خارج البلاد. وتوثق الصور مرحلة مهمة من تاريخ المدينة وتحفظها ضمن الذاكرة البصرية لتركيا. (النشرة التركية/أنقرة/ نسانور قوج/صور/777 كلمة)

* الشرق الأوسط

2- اعتداءات المستوطنين.. الوجه الميداني لمشروع ضم الضفة (تقرير)

تقرير يتناول تصاعد نفوذ اليمين الاستيطاني داخل الحكومة الإسرائيلية ومساهمته في توسع الاستيطان بالضفة الغربية، ويبحث في التحول الجذري لدور المستوطنين في إسرائيل، من مجرد فاعل ميداني إلى قوة سياسية محورية تفرض أجندتها على صناعة القرار الحكومي، وكيف أدى نفوذ وزراء اليمين الديني والقومي في حكومة نتنياهو الحالية إلى تبني الحكومة للمشاريع الاستيطانية كسياسة رسمية. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ زوم/ 850 كلمة)

3- متحدث "تحرير أزواد" بمالي: مشكلتنا داخلية ولا توجد مبادرة للتفاوض مع الانقلابيين (مقابلة)

مقابلة للأناضول مع المتحدث باسم جبهة تحرير أزواد محمد المولود رمضان، قال خلالها إنه "لا حديث عن أي مبادرة أو حوار أو عملية سلم ومصالحة مع الانقلابيين في باماكو، فنحن في حرب لسنا من بدأها". وأضاف أنهم يواجهون "عدوا يتبع سياسة الأرض المحروقة ضد شعبنا، وارتكب جرائم وعلينا طرده من أراضينا وتحرير أراضي أزواد بأكملها". واستبعد رمضان أن يؤثر استئناف العلاقات بين الجزائر والحكومة الانتقالية في باماكو سلبا على "مسار" جبهة تحرير أزواد. (النشرة العربية/ إسطنبول/ عادل الثابتي/ زوم/ 850 كلمة)