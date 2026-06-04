يلقي كلمات في القمة كل من وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووالي غازي عنتاب كمال تشبر، ومحافظ حلب عزام الغريب، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول سردار قره غوز..

"اقتصادات المدن".. قمة بغازي عنتاب تجمع أوساط الأعمال التركية والسورية يلقي كلمات في القمة كل من وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووالي غازي عنتاب كمال تشبر، ومحافظ حلب عزام الغريب، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول سردار قره غوز..

أنقرة/ الأناضول

تستضيف ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، في 9 يونيو/ حزيران الجاري، قمة "اقتصادات المدن: غازي عنتاب–حلب" بتنظيم من وكالة الأناضول وباستضافة بلدية غازي عنتاب.

وتُعقد القمة في مركز "مافيرا" للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من البلدين.

وتبدأ القمة بكلمات افتتاحية لكل من وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووالي غازي عنتاب كمال تشبر، ومحافظ حلب عزام الغريب، ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول مديرها العام سردار قره غوز.

وسيتم خلال القمة بحث فرص الاستثمار الإقليمية والإنتاج والتصدير ومستجدات الإجراءات الجمركية بين تركيا وسوريا.

ومن المقرر أيضاً أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

كما تشهد القمة جلسة خاصة يركز خلالها سفير تركيا لدى سوريا نوح يلماز على آفاق العلاقات التجارية المتجددة بين البلدين.

وسيقدم ممثلو غرف التجارة والصناعة في غازي عنتاب وحلب تقييماً لواقع الاقتصاد الإقليمي وفرص الاستثمار في المنطقة.

وتهدف القمة إلى المساهمة في دعم جهود إعادة إعمار سوريا انطلاقاً من الزخم الاقتصادي الذي توفره غازي عنتاب، وتعزيز التجارة التركية السورية ضمن إطار مؤسسي ومستدام وعالي القيمة المضافة.



وترمي كذلك إلى إبراز فرص الإنتاج والخدمات اللوجستية والاستثمار، وتأسيس أرضية تعاون دائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

كما تسعى القمة إلى الإسهام في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال مناقشة العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية المتنامية بين تركيا وسوريا من مختلف الجوانب.

