اعتراض صاروخ بجنوبي لبنان يتسبب بإنذار شمالي إسرائيل الجيش قال إن الإنذار انطلق بمستوطنة "نيفية يام" إثر اعتراض صاروخ أرض

القدس / الأناضول

تسبب اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه طائرة عسكرية إسرائيلية الاثنين، في انطلاق صفارات الإنذار بمستوطنة "نيفية يام" شمالي إسرائيل.



وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه جرى تفعيل صفارات الإنذارات في منطقة نفية يام، بخصوص اعتراض صاروخ أرض- جو "أُطلق باتجاه طائرة تابعة لسلاح الجو تعمل في جنوبي لبنان".

وأضاف البيان: "لم تقع أضرار أو إصابات في صفوف قواتنا".

وأوضح الجيش أنه جرى تفعيل الإنذارات "عقب محاولة الاعتراض"، دون ذكر نتيجة الاعتراض.

وقبل ذلك بساعات، أعلن الجيش مقتل عسكري إثر هجوم بمسيرة مفخخة أطلقها "حزب الله" اللبناني استهدفت موقعا عسكريا شمالي إسرائيل.

وقال الجيش في بيان، إن "الرقيب أول احتياط ألكسندر غلوفنيوف، 47 عاماً، قتل في معركة قرب الحدود اللبنانية".

والأحد، أعلن "حزب الله"، تنفيذ 22 عملية استهدفت تجمعات وآليات ومقرات للجيش الإسرائيلي.

وتشكل طائرات "حزب الله" المسيرة العاملة بتقنية الألياف الضوئية تحديا كبيرا لقوات الجيش الإسرائيلي، إذ تقتل وتصيب عسكريين، فيما تقر تل أبيب بصعوبة رصدها واعتراضها.

وأواخر أبريل/نيسان، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن صواريخ ومسيرات "حزب الله" يمثلان "تهديدين رئيسيين"، داعيا قادة الجيش إلى حلها.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا موسعا على لبنان، خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد السكان، بحسب معطيات رسمية لبنانية.

ورغم سريان هدنة منذ 17 أبريل، يواصل الجيش الإسرائيلي توغله في جنوب لبنان والنسف والتدمير الممنهج للمنازل والمباني وتهجير السكان من عشرات القرى، بذريعة استهداف ما يصفها بأنها "بنى تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.