استهداف معسكر للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بمسيرتين في أربيل

أنقرة/ الأناضول

تعرض معسكر تابع لـ "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" المناهض لطهران، لهجوم بطائرتين مسيرتين انتحاريتين في مدينة أربيل شمالي العراق.

وذكر " الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" عبر بيان في منصة شركة "إكس" الأمريكية أن معسكر "جيجنيكان" الواقع قرب أربيل، تعرض لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين.

وأوضح البيان أن الهجوم وقع الأربعاء عند الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، دون تقديم معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأشار البيان إلى أنه منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تعرضت معسكرات الحزب لأكثر من 126 هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل إيران.

