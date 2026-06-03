استقالة رئيس قسم العمليات بجيش إسرائيل بعد التحقيق معه بشبهات أخلاقية وفق بيان للجيش وإعلام عبري..

زين خليل/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، استقالة رئيس قسم العمليات يسرائيل شومر، بعد التحقيق معه بشبهة ارتكاب تجاوزات أخلاقية.

ويشغل شومر منصباً رفيعاً وحساساً للغاية في الجيش الإسرائيلي، ورُشِّح اسمه للترقية من رتبة عميد إلى لواء وتعيينه في منصب المستشار العسكري لوزير الدفاع، وفق القناة 14 العبرية الخاصة.



وقال الجيش في بيان، إن شومر، طلب الثلاثاء، إنهاء منصبه والتقاعد من الجيش الإسرائيلي لـ "أسباب شخصية".

وأضاف: "وافق رئيس الأركان إيال زمير على طلب تقاعده الفوري".

وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، أن شومر طلب إنهاء مهامه والتقاعد من الجيش على خلفية تحقيق يُجرى معه بشأن شبهات تتعلق بالنزاهة العامة.

وأشارت إلى أن "شومر أوقف عن العمل عقب التحقيق، لكنه، اختار إنهاء خدمته قبل ظهور نتائجه".



بدورها، قالت القناة 14، إن "جذور القضية تعود إلى شكوى قُدّمت خلال الأشهر الأخيرة إلى المستشارة الخاصة لرئيس الأركان لشؤون النوع الاجتماعي (قضايا الجندر)".

وأوضحت أن "الشكوى تناولت شبهات بوجود علاقة استغلال منصب بين شومر وإحدى مرؤوساته، وأنه وبعد فحوصات أولية، تقرر فتح تحقيق علني، وفي إطاره تم استدعاء شومر للتحقيق لدى الشرطة العسكرية المحققة".

وذكرت أن القضية ظلت لعدة أيام "سرية للغاية بسبب حساسية منصب شومر ولم يعلم بوجودها سوى عدد قليل في المؤسسة الأمنية، وأبلغ رئيس الأركان زامير أعضاء هيئة الأركان العامة بتفاصيل الحادث في الساعات القليلة الماضية".

وأضافت: "تنطوي القضية على أهمية كبيرة على خلفية جولة التعيينات القيادية التي تُطرح هذه الأيام. فقد كان من المتوقع أن ينهي شومر قريبًا منصبه كرئيس قسم العمليات، ليحل العميد باراك حيرام مكانه".



وتابعت: "وفي الوقت نفسه، تم تداول اسمه كمرشح محتمل لخلافة غاي ماركيزانو في منصب السكرتير العسكري لوزير الدفاع".

