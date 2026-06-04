استطلاع: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة بصفته الأنسب لرئاسة الوزراء

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام، الخميس، تقدم رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى، بصفته الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة.



ويعد ذلك مؤشرا جديدا على تراجع مكانة نتنياهو، مع اقتراب الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك خلال نتائج استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، حصل فيه آيزنكوت على 38 بالمئة من تأييد المشاركين باعتباره الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 35 بالمئة فقط لنتنياهو.

بينما واصل حزب "يشار" الذي يقوده آيزنكوت، تعزيز حضوره السياسي بحصوله على 19 مقعدًا في الكنيست المقبل وفق التقديرات، بزيادة مقعدين عن الاستطلاع السابق.

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث من المتوقع أن تجري الانتخابات منتصف سبتمبر/ أيلول أو نهاية أكتوبر 2026.

يتبع///