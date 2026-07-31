ارتفاع وفيات مهاجرين حاولوا العبور من المغرب إلى سبتة إلى 43 بحسب وكالة الأنباء الإسبانية نقلا عن مصادر في الشرطة

كولومبيا/ الأناضول

ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الانتقال من مدينة الفنيدق شمالي المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية إلى 43 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية، نقلا عن مصادر في الشرطة، الجمعة، أن حصيلة المهاجرين الذين توفوا أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى الأراضي الخاضعة لإسبانيا ارتفعت.

وأوضحت أن عدد الذين لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة سباحة ارتفع إلى 43 شخصا.

وتواصل قوات الأمن وفرق الطوارئ عمليات البحث عن جثامين المهاجرين المتوفين.

وتسود مخاوف من ارتفاع حصيلة الوفيات خلال الساعات المقبلة، بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى سبتة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن حاكم سبتة الخاضعة لإدارة إسبانيا خوان خيسوس ​فيفاس، دخول نحو 60 ألف مهاجر غير نظامي إلى المدينة، وارتفاع عدد الوفيات بينهم إلى 34.

ومنذ أيام يواصل آلاف المغاربة التوافد إلى محيط السياج الحدودي مع مدينة سبتة لاجتيازه بشكل غير نظامي، أملا في الهجرة إلى أوروبا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الحكومة الإسبانية أن عدد الأشخاص الذين دخلوا سبتة سباحة أو سيرا خلال الـ24 ساعة الماضية تجاوز 49 ألف شخص.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن حكومته حشدت جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الحادثة.

كما قررت الحكومة الإسبانية نشر وحدات من القوات المسلحة في المنطقة بهدف تعزيز الأمن، على خلفية تزايد محاولات الدخول غير النظامي إلى سبتة.

وتعد مدينتا مليلية وسبتة الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب والخاضعتان للإدارة الإسبانية، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.