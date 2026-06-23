الوزارة أضافت 17 قتيلا و7 مصابين إلى الحصيلة خلال الساعات 24 الماضية دون توضيح ما إذا كانوا ضحايا جددا..

ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على لبنان إلى 4192 قتيلا منذ 2 مارس الوزارة أضافت 17 قتيلا و7 مصابين إلى الحصيلة خلال الساعات 24 الماضية دون توضيح ما إذا كانوا ضحايا جددا..

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 4 آلاف و192 قتيلا و12 ألفا و171 جريحا، بعد تسجيل 17 قتيلا و7 جرحى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إنها أحصت 17 قتيلا و7 جرحى خلال الساعات الـ24 الماضية، من دون أن توضح ما إذا كان القتلى جميعا ضحايا جدد، أم أن من بينهم جثامين انتُشلت لاحقا من مناطق تعرضت للقصف.

ويأتي تحديث الحصيلة بعد وقت قصير من إعلان الوزارة مقتل شخصين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء أعمال فتح طريق في بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان.

وهذا أول اعتداء يسفر عن ضحايا بعد يومين من الهدوء النسبي أعقبا دخول التفاهم الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ.

ورغم تراجع وتيرة الغارات، تواصل إسرائيل شن اعتداءات وإطلاق النار في مناطق جنوبي لبنان، إلى جانب استمرار احتلالها مناطق حدودية داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات لبنانية رسمية.