بعد إضافة 69 قتيلا إلى الإحصائية السابقة، وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية..

ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على لبنان إلى 4175 قتيلا منذ 2 مارس بعد إضافة 69 قتيلا إلى الإحصائية السابقة، وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية..

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4 آلاف و175 قتلى، و12 ألفا و164 جريحا منذ 2 مارس/ آذار الماضي، بعد إضافة 69 قتيلا و11 جريحا إلى الحصيلة السابقة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس 4175 شهيدا بعد احصاء 69 شهيدا في آخر 24 ساعة".

وأضافت أنه "تم إحصاء 11 جريحا في آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الجرحى إلى 12 ألفا و164 منذ 2 مارس الماضي".

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت الزيادة ناتجة عن ضحايا جدد أم عن تحديثات وإضافات على الحصيلة التراكمية.

وكانت آخر إحصائية أعلنت عنها الوزارة الأحد، وبلغت 4 آلاف و106 قتلى، و12 ألفا و153 جريحا.

ولم تسجل منذ فجر الأحد غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، كما لم يعلن "حزب الله" تنفيذ أي عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وفق رصد الأناضول.

ودخل الاتفاق الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ في 18 يونيو/ حزيران 2026 بعد توقيعه إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويشمل بندا ينص على احترام وحدة لبنان وسلامة أراضيه.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

