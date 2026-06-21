ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على لبنان إلى 4106 قتلى منذ 2 مارس بعد إضافة 49 قتيلا إلى الحصيلة السابقة..

عبد السلام فايز / الأناضول



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4 آلاف و106 قتلى، و12 ألفا و153 جريحا منذ 2 مارس/ آذار الماضي، بعد إضافة 49 قتيلا و32 جريحا إلى الحصيلة السابقة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 4106 شهداء و12153 جريحا".

وتظهر الحصيلة الجديدة زيادة قدرها 49 قتيلا و32 جريحا، مقارنة بآخر حصيلة أعلنتها الوزارة السبت، والبالغة 4057 قتيلا و12121 جريحا.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت الزيادة ناتجة عن ضحايا جدد أم عن تحديثات وإضافات على الحصيلة التراكمية.

ولم تسجل منذ فجر الأحد غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، كما لم يعلن "حزب الله" تنفيذ أي عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وفق رصد الأناضول.

ويأتي هذا الهدوء بعدما شن الجيش الإسرائيلي 69 هجوما على لبنان السبت، أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 18 آخرين، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ودخل الاتفاق الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ في 18 يونيو/ حزيران 2026 بعد توقيعه إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.