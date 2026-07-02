ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير دمشق إلى 9 قتلى و20 مصابا

[1/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.

[2/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.

[3/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.

[4/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.

[5/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.

[6/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.

[7/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.

[8/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.

[9/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.