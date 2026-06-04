ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 72 ألفا و956 قتيلا عقب وصول "11 شهيدا جديدا و32 إصابة" في آخر 24 ساعة..

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و956 قتيلا إضافة إلى 173 ألفا و43 جريحا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

الوزارة قالت في التقرير الإحصائي اليومي: "بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة في آخر 24 ساعة 11 شهيدا جديدا و32 إصابة".

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، "في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عبر قصف دموي يخلف قتلى وجرحى ودمارا واسعا.

وقالت الوزارة إنه منذ وقف إطلاق النار بلغ "إجمالي عدد الشهداء 947، والإصابات 2935".

أما إجمالي الضحايا فبلغ "72 ألفا و956 شهيدا، و173 ألفا و43 إصابة"، حسب البيان.

وإضافة إلى الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

كما تخرق إسرائيل الاتفاق بمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.