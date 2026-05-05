ارتفاع التضخم في تونس 0.5 بالمئة خلال أبريل أصبح 5.5 بالمئة مقارنة بـ5 بالمئة في مارس، حسب المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)

​​​​​​​تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول



أظهرت بيانات رسمية في تونس، الثلاثاء، ارتفاع التضخم إلى 5.5 بالمئة في أبريل/ نيسان، بزيادة 0.5 بالمئة عن مارس/ آذار.



وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، في بيان، إن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال أبريل 5.5 بالمئة.



وعزا ذلك إلى زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 8.2 بالمئة خلال أبريل مقابل 6.8 بالمئة في مارس، وكذلك أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.3 بالمئة خلال أبريل مقارنة بـ7.5 بالمئة في الشهر السابق له.



وبالأساس، يعود ارتفاع المواد الغذائية إلى زيادة أسعار الغلال الطازجة 19.2 بالمئة، والدواجن ولحم الضأن 16.1 بالمئة لكل منهما، حسب المعهد.



وكذلك ارتفاع أسعار الخضر الطازجة 13.5 بالمئة، ولحم البقر 12 بالمئة، والأسماك الطازجة 11.9 بالمئة، بينما تراجعت أسعار الزيوت الغذائية 6.8 بالمئة، والبيض 4.4 بالمئة.



وحسب بيانات سابقة للمعهد، استقر التضخم في مارس وفبراير/ شباط عند 5 بالمئة، بعد أن كان 4.9 في يناير/كانون الثاني، و4.8 بالمئة خلال ديسمبر/ كانون الأول 2025.



ومنذ سنوات تعاني تونس من ضغوط اقتصادية متراكمة، تفاقمت بسبب تداعيات كل من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2022.



كما تسببت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/شباط في ارتفاع التضخم في أنحاء العالم؛ جراء زيادة تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية.

