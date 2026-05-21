اختناق فلسطينيين بقنابل غاز أطلقها جيش إسرائيل خلال اقتحامات بالضفة شملت الاقتحامات عدة بلدات في شمال وجنوب ووسط الضفة، وفق إعلام حكومي وشهود عيان..

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء الخميس، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحامه مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ضمن اعتداءات تخللها إغلاق طرق وتشديد إجراءات عسكرية.

في جنوب الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة بيت فجار، جنوب مدينة بيت لحم، حيث تمركزت وسطها، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال شهود عيان للأناضول، إن جنودا إسرائيليين ترجلوا من مركباتهم داخل شوارع البلدة، ولاحقوا المواطنين.

وشرق مدينة بيت لحم، ذكرت "وفا" أن الجيش أغلق المدخل الرئيسي لبلدة زعترة، من الجهة الغربية بالمكعبات الإسمنتية، ما عرقل حياة السكان وتنقلاتهم.

وفي شمال الضفة، أفادت "وفا" بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة يعبد، جنوب مدينة جنين، وداهم عددا من المنازل.

وأضافت أن "قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الأسير المحرر حازم عمارنة، واحتجزته لفترة من الوقت قبل أن تخلي سبيله".

من جهتها، قالت إذاعة "صوت فلسطين" الحكومية، إن اقتحامات الجيش طالت بلدات عزون، شرق مدينة قلقيلية، وسالم شرق مدينة نابلس بشمال الضفة، وأبو فلاح شرق مدينة رام الله وسط الضفة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها حملات دهم واعتقال، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.