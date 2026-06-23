اختتام تدريبات عسكرية قطرية تركية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الثلاثاء، أن القوات البرية الأميرية اختتمت تدريبات مع القوات المشتركة القطرية التركية.

وقالت الوزارة في بيان: اختتمت القوات البرية الأميرية القطرية، متمثلة بكتيبة الواثق بالله، التدريبات المشتركة مع القوات المشتركة القطرية التركية، بحضور قائد القوات البرية الأميرية اللواء الركن جاسم علي العطية.

وأضافت أن التدريبات شهدت تمرينا ختاميا تضمن مناورات تكتيكية متقدمة وتطبيقات ميدانية، ركزت على عمليات القتال في المناطق المبنية، إلى جانب تنفيذ سيناريوهات محاكاة لمهام فض الشغب.

وأفادت بأن التدريبات هدفت إلى تعزيز الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، وتطوير قدرات العمل الجماعي والتنسيق العملياتي المتبادل بين الطرفين، بما يضمن رفع الكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة بفاعلية واحترافية عالية.

ولم يتضمن البيان القطري أي تفاصيل إضافية.