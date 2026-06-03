خلال احتفال أقيم في بيرزيت وسط الضفة الغربية لتكريم القيادي المسيحي الأب منويل مسلّم بحصوله على "جائزة الشجاعة" من جامعة ماردين آرتوكولو في تركيا

احتفاء فلسطيني بحصول مانويل مسلّم على "جائزة الشجاعة" من جامعة تركية خلال احتفال أقيم في بيرزيت وسط الضفة الغربية لتكريم القيادي المسيحي الأب منويل مسلّم بحصوله على "جائزة الشجاعة" من جامعة ماردين آرتوكولو في تركيا

رام الله/ الأناضول

احتفت مؤسسات فلسطينية في مدينة بيرزيت وسط الضفة الغربية، الأربعاء، بحصول الأب منويل مسلّم على جائزة الشجاعة من جامعة ماردين آرتوكولو في تركيا.

جاء ذلك خلال احتفال أقيم في بيرزيت قرب مدينة رام الله، بحضور القنصل العام التركي بالقدس السفير إسماعيل جوبان أوغلو، ومدير المركز الثقافي التركي يونس إمره أنصار فرات، وأئمة مسلمين بينهم خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، ورجال دين مسيحيين وسامريين.

وتخلل الحفل فقرات فنية وأغاني شعبية فلسطينية رددتها سيدات فلسطينيات ارتدين الثوب الفلسطيني التقليدي.

والأب مسلّم (83 عاما) قيادي مسيحي معروف بمواقفه "الوطنية والوحدوية"، وسبق أن تقلد عدة مواقع في الكنيسة، إضافة إلى نشاطاته المجتمعية والدينية ومنها تأسيس المنتدى الإسلامي المسيحي.

وقال الأب منويل، للأناضول، على هامش الفعالية، إن "رجل الدين يحمل رسالة أن تكون عادلًا مع الناس وتتكلم عن العدالة".

وأضاف: "هذه الكلمات حين تنطلق من بيرزيت وتصل إلى تركيا وإلى جامعات تركية، فهو دليل على أن الشعب العربي والمسلم وأصحاب هذه الأرض متجذرون بها، فلا مخططات الإرهاب ولا الإبادة تستطيع أن تمحو الإنسان أو تمحو القدس أو شجرة الزيتون وأو تمحو سواعدنا".​​​​​​​