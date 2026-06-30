اتفاق تركي سوري للتعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ

دمشق / الأناضول



وقّع وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، الثلاثاء، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزيران في العاصمة دمشق، تناول فرص التعاون بين البلدين في مجالات إدارة الكوارث، وقدرات الاستجابة للطوارئ، والمساعدات الإنسانية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير التركي دعم بلاده لعملية عودة طوعية وكريمة وآمنة للاجئين السوريين، مشددا على رفض إجبار اللاجئين على العودة القسرية.

كما أكد على أهمية تسهيل الوصول إلى الوثائق الرسمية المفقودة مثل سندات ملكية الأراضي لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى سوريا.

ودعا تشيفتشي إلى توفير التسهيلات اللازمة لمنظمات المجتمع المدني التي ترغب في العمل بسوريا.

بدوره، أوضح الصالح بأنه عاش في تركيا لاجئا لمدة 7 سنوات تقريبا، مشيرا إلى أن الخبرات التي اكتسبها خلال هذه الفترة كانت قيّمة بالنسبة له.

وأشار إلى تقدير بلاده لقدرة تركيا على الاستجابة للكوارث والطوارئ، وأن خبرتها في مجال الإغاثة الطارئة وإدارة الأزمات تُعدّ قيّمة لسوريا.

وفي ختام اللقاء، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ.