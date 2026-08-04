اتحاد تعاونيات تركي يتجه لتوسيع صادرات الزيتون إلى الشرق الأوسط

بورصا/ الأناضول

يسعى اتحاد تعاونيات زراعية تركي لإنتاج الزيتون، إلى توسيع صادراته في منطقة الشرق الأوسط من خلال تطوير منتجات تتناسب مع أنماط الاستهلاك في دول المنطقة.

وفي حديث مع الأناضول، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد التعاونيات الزراعية لبيع زيتون منطقة مرمرة "مرمرة بيرليك" علي يلدز إنهم يستهدفون، إلى جانب دخول أسواق جديدة، تعزيز حضورهم في سلاسل المتاجر الكبرى في أوروبا والعالم.

وأشار إلى أنهم يصدرون منتجاتهم إلى 74 دولة، ويواصلون العمل على التصدير إلى أسواق جديدة، ولا سيما دول الشرق الأوسط.

وذكر أن الأذواق تختلف من بلد إلى آخر، فبعض الأسواق تفضل الزيتون قليل الملوحة، بينما يفضل البعض الآخر الزيتون الأكثر ملوحة، ولذلك يتم الإنتاج وفقا لهذه الخيارات.

وأضاف: "دول الشرق الأوسط تطلب غالبا الزيتون الأخضر وزيت الزيتون، لكننا بدأنا نلاحظ أيضا تزايد الإقبال هناك على الزيتون الأسود".



وأكد يلدز أن الاتحاد يسعى، بالتعاون مع مختلف أطراف القطاع، إلى تعزيز مكانة الزيتون وزيت الزيتون التركي في الأسواق العالمية.