إيران والعراق يبحثان الهجمات الأمريكية والتطورات الإقليمية

طهران/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين، الهجمات الأمريكية على إيران، وانتهاكات واشنطن لالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، عبر قناتها على منصة "تلغرام"، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، عبر اتصال هاتفي.

وتناول الجانبان الهجمات الأمريكية على إيران، وانتهاكات الولايات المتحدة لالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، فضلًا عن مستجدات الأوضاع في المنطقة، بحسب الخارجية الإيرانية.

وأكد عراقجي، أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين إيران والعراق.



وشدد على ضرورة ألا تتأثر هذه العلاقات بالتصريحات الشخصية أو غير الرسمية.

كما اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات للحفاظ على السلام الإقليمي ومنع تصاعد التوترات.

ومنذ نحو أسبوع، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما ترد طهران بهجمات على مواقع وقواعد تقول إنها عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.