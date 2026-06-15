إيران: واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ووقف هجمات إسرائيل على لبنان وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالين مع نظيره العراقي فؤاد حسين، والمصري بدر عبد العاطي

إسطنبول / الأناضول

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بلاده، ووقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل كامل.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الاثنين، أن عراقجي بحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيره العراقي فؤاد حسين، والمصري بدر عبد العاطي، مسار التفاهم مع الولايات المتحدة ومضمونه.

وشدد عراقجي على أهمية استمرار التنسيق والتشاور والتعاون الوثيق بشأن التطورات الإقليمية، وضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية للحفاظ على السلام والاستقرار.

وأعرب عن شكره للعراق ومصر على جهودهما الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومساء الأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يشمل إنهاء الحرب على مختلف الجبهات ومنها لبنان، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق وأن مضيق هرمز بات مفتوحا وأنه أمر برفع الحصار البحري عن إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت وفرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها.