إيران تعلن قصف أهداف أمريكية بقواعد في الكويت والبحرين والأردن

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة عدة أهداف في قواعد عسكرية بالكويت والبحرين والأردن، رداً على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة بإيران.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن "الجيش الأمريكي شن فجر الخميس، هجمات صاروخية استهدفت موقعا ترفيهيا ومجمعا إنتاجيا ومحيط ثكنة عسكرية في مناطق قرب كرج ونظر آباد (شمال غرب إيران)، إضافة إلى قاعدة محلية للحرس الثوري في قضاء بيشوا (شمال)".

وأضاف أنه "ردا على هذه الهجمات الأمريكية نفذنا هجوما باستخدام 12 صاروخا باليستيا استهدف مواقع تمركز مقاتلات أمريكية إلى جانب منشآت مهمة تابعة للجيش الأمريكي في القاعدة الجوية ومركز القيادة والسيطرة في منطقة الأزرق بالأردن".

وتابع أنه "تم تدمير تلك المنشآت وعدد كبير من المقاتلات الأمريكية".

من جانبها، أفادت السفارة الأمريكية في الأردن، في تعميم عبر موقعها الإلكتروني، برصد صواريخ أو طائرات مسيرة في المجال الجوي الأردني، داعية رعاياها إلى الالتزام بالبقاء في أماكنهم فوراً.

وعلى خلفية الهجمات الأمريكية، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إصابة شخصين بشظايا في بلدة كورغان التابعة لمدينة ميناب في محافظة هرمزغان (جنوب) جراء هجوم أمريكي.

وأضاف التلفزيون أنه تم نقل الجريحين إلى مستشفى ميناب، دون تقديم معلومات حول حالتهما الصحية.

وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون بوقوع انفجارات في مدن كرج بمحافظة البرز وقزوين بمحافظة قزوين وبندر عباس جنوبي البلاد.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن انفجارات وقعت في منطقة تقع خارج قضاء ورامين بالقرب من طهران، جراء "هجوم معادٍ".

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية بوقوع اشتباكات بين القوات البحرية الإيرانية والأمريكية في البحر جنوبي البلاد، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وفي بيان منفصل، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز بطريقة "غير قانونية".

وقال البيان: "تم استهداف سفينتين حاولتا العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز".

وفي بيان آخر، قال الحرس الثوري الإيراني بأنه ضمن الرد على الهجمات الأمريكية استهدف قوته "الجو فضائية" بالصواريخ والمسيرات 18 هدفا للجيش الأمريكي في قواعد "علي السلام" و"أحمد الجابر" الجوية في الكويت، وقاعدة "الشيخ عيسى" الجوية بالبحرين.

في المقابل، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان فجر الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت حالياً لأهداف جوية معادية، دون مزيد من التفاصيل.

كما أفادت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بانطلاق صفارات الإنذار مرتين في المملكة منذ فجر الخميس.

ودعت الوزارة جميع سكان البلاد بالتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

ولم تذكر الوزارة أسباب انطلاق صفارات الإنذار لكنها تزامنت مع إعلان إيران عن مهاجمة قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين.