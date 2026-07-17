إيران تعلن استهداف قاعدة الصخير الجوية في البحرين بمسيّرات انتحارية ردا على الهجمات الأمريكية، وفق بيان الجيش الإيراني..

أنقرة / الأناضول



أعلن الجيش الإيراني، فجر الجمعة، أنه استهدف بطائرات مسيرة انتحارية قاعدة الصخير الجوية في البحرين، التي تضم طائرات استطلاع ومروحيات تابعة للجيش الأمريكي.

وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الهجوم جاء ضمن الموجة الحادية عشرة من العمليات التي ينفذها ردا على الهجمات الأمريكية.

وأضاف البيان: "ردا على الأعمال العدائية التي استهدفت البنية التحتية المدنية والأبرياء، استهدف الجيش الإيراني، قبل ساعات، خلال المرحلة الحادية عشرة من عملية (الصاعقة)، مروحيات الجيش الأمريكي وطائرات الاستطلاع من طراز P-8 الموجودة في قاعدة الصخير بالبحرين، بهجمات نفذتها طائرات (آرش) المسيّرة التدميرية".

وتشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على عدة مناطق إيرانية، فيما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.