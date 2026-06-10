وزارة الخارجية الهندية قالت إنها تنسق مع السلطات ⁠العمانية ⁠في عملية البحث والإنقاذ الجارية

إنقاذ 21 بحارا هنديا وفقدان 3 عقب هجوم على سفينة قبالة عُمان وزارة الخارجية الهندية قالت إنها تنسق مع السلطات ⁠العمانية ⁠في عملية البحث والإنقاذ الجارية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، الأربعاء، إنقاذ 21 بحارا هنديا بينما لا يزال 3 في عداد المفقودين، جراء تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان صباحا.

وقالت الخارجية الهندية في بيان، إنها تدين الهجوم على السفينة التجارية "سيتيبيّلو" قبالة سواحل عُمان في وقت سابق الأربعاء، دون أن تؤكد صراحة أن السفينة هندية.

لكنها ذكرت أنه "بين طاقم السفينة المؤلف من 24 بحارًا هنديًا، تم إنقاذ 21 حتى الآن، فيما لايزال 3 بحّارة هنود في عداد المفقودين".

وأضافت الخارجية الهندية: "تراقب سفارتنا في عمان الوضع ‌عن كثب وتنسق بصورة استباقية مع السلطات ⁠العمانية ⁠في عملية البحث والإنقاذ الجارية".

وأشارت إلى أن "استمرار حوادث استهداف الشحن البحري في المنطقة يبعث على القلق الشديد، ويُعد نتيجة مباشرة للنزاع المستمر فيها".

وجددت الدعوة إلى "خفض التصعيد بشكل فوري، واستكمال المفاوضات الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي، بما يُسهم في عودة السلام والاستقرار إلى المنطقة".

وشددت على أنه يجب أن "يتوقف استهداف السفن التجارية والبنية التحتية المدنية في المنطقة، وأن تُستعاد حرية الملاحة والتجارة دون عوائق عبر الممرات المائية الدولية، بما يتماشى مع القانون الدولي، بأقرب وقت".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، إصابة شخص وفقدان اثنين إثر تعرض ناقلة نفط لحريق في غرفة المحركات قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق ميناء صحار شمالي سلطنة عمان.

وأوضحت أن السلطات المحلية أفادت باندلاع حريق في غرفة المحركات بناقلة نفط، وبأنها تعمل حاليا على المساعدة في إجلاء الطاقم.

وأضافت أن ناقلة النفط أبلغت عن حدوث إصابة واحدة وفقدان اثنين من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي جراء الحريق، وأن السلطات تواصل التحقيق في الحادث، دون تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا وسط توترات أمنية مستمرة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت خلال الأسابيع الماضية عدة حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل.

وشهدت المنطقة يومي الأحد والاثنين الماضيين جولة تصعيد جديدة بين إيران وإسرائيل على خلفية قصف الأخيرة ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الأحد.