الإنذار يأتي بعد ساعات من بيان مشترك لنتنياهو وكاتس كشفا فيه أنهما أمرا بمهاجمة أهداف بالضاحية الجنوبية لبيروت..

إنذار إسرائيلي لـ"سكان ضاحية بيروت" بالإخلاء بعد أوامر بمهاجمتها الإنذار يأتي بعد ساعات من بيان مشترك لنتنياهو وكاتس كشفا فيه أنهما أمرا بمهاجمة أهداف بالضاحية الجنوبية لبيروت..

القدس/ الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، "سكان الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت" بإخلاء منازلهم، بعد أوامر بمهاجمتها صباح اليوم.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان: "ينذر الجيش الإسرائيلي سكان الضاحية في بيروت، ويدعوهم إلى الإخلاء حفاظا على سلامتهم".

وأضاف متوعدا: "إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل سيرد الجيش باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية (دون تحديد مناطق بعينها)".

وفي وقت سابق الاثنين، شهدت الضاحية الجنوبية حركة نزوح كثيفة، تحسبا لغارات إسرائيلية مرتقبة، وفق مراسل الأناضول.

وتمثل الضاحية الجنوبية المساحة الممتدة بين ساحل العاصمة الجنوبي وبداية جبل لبنان، وتتبع إداريا محافظة جبل لبنان، وتعتبر معقل "حزب الله"، إذ تضم مقراته الأمنية والسياسية ومكاتب نوابه ومجلس شورى الحزب، بالإضافة إلى كثافة سكانية كبيرة.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، الاثنين، أنهما أمرا الجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية.

يأتي ذلك برغم تمديد الهدنة السارية منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، وعشية جولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن برعاية أمريكية.

وحاول نتنياهو وكاتس تبرير قرارهما بادعاء أنه يأتي "في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله".

لكن إسرائيل تخرق يوميا الاتفاق الهش، عبر قصف دموي يخلف قتلى وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى والبلدات بجنوبي لبنان.

ويأتي قرار نتنياهو وكاتس غداة كشف إسرائيل عن توسيع التوغل البري في جنوبي لبنان، واحتلالها قلعة الشقيف الاستراتيجية بمحافظة النبطية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3 آلاف و412 قتيلا و10 آلاف و269 جريحا حتى الأحد، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

