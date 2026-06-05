إنذارات في عدة مناطق شمالي إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان عقب رصد إطلاق "حزب الله" صواريخ من الأراضي اللبنانية، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

دوت صفارات الإنذار، مساء الجمعة، في مدينة كريات شمونة وعدد من البلدات في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، على الحدود مع لبنان.

جاء ذلك عقب رصد إطلاق "حزب الله" صواريخ من الأراضي اللبنانية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الإنذارات شملت مدينة كريات شمونة ومستوطنات تل حاي ومسغاف عام والمطلة، وعددًا من البلدات المجاورة، فيما طُلب من السكان التوجه إلى المناطق المحصنة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية.

ولم ترِد على الفور معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار، بينما تواصل السلطات الإسرائيلية فحص ملابسات الحادثة وتقييم نتائج عملية الإطلاق، بحسب الإعلام العبري.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة من نتائج الإطلاقات، في ظل تعتيم إسرائيلي شديد على نتائج رد "حزب الله" العسكري.

وجاءت الإنذارات بعد تحذير مسبق صدر في منطقة الجليل، قبل تفعيل صفارات الإنذار في البلدات المستهدفة.

يأتي ذلك وسط ترقب مصير إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى "إعلان نوايا" لتنفيذ وقف إطلاق النار، في انتظار موافقة الأطراف عليه.

وفي ختام 4 جولات تفاوض بواشنطن، أعلنت البلدان الثلاثة، الخميس، أن إعلان النوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

ويأتي ذلك وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و556 قتيلا و10 آلاف و870 جريحا حتى الجمعة، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.