إنذارات إسرائيلية بإخلاء 13 بلدة بجنوب لبنان تمهيدا لاستهدافها في ثلاثة إنذارات منذ صباح السبت وفق بيانات لمتحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

إسطنبول / الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، السبت، أهالي 13 قرية وبلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم "فورا" والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، تمهيدا لاستهدافها وذلك في رابع أيام عيد الأضحى.

جاء ذلك في ثلاثة بيانات لمتحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي منذ صباح السبت، في خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وشملت الإنذارات قرى وبلدات المروانية، واللوبية، وأنصارية، وزفتا، وتفاحتا، وميدون، بالإضافة إلى جديدة أنصار، والزرارية، ومزرعة كوثرية الرز، ومشغرة، وميفدون، وشوكين، وزبدين.

وقال أدرعي إن الجيش يعتزم استهداف تلك المناطق، زاعما أن "حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار"، فيما تجاهل الخروقات الإسرائيلية اليومية للاتفاق.

ومضى قائلا: "عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

ويبلغ طول نهر الزهراني نحو 25 كيلومترا، ويمر عبر بلدات وقرى في قضاءي النبطية وصيدا بمحافظة الجنوب، ويصب في البحر الأبيض المتوسط عند منطقة الزهراني جنوبي مدينة صيدا.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات على عدة قرى وبلدات بجنوب لبنان، حيث قتل منذ صباح السبت 5 أشخاص وأصاب 13 آخرين، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي، استهدفت عدة مناطق في قضاءات النبطية وصور وبنت جبيل.

ذلك القصف الإسرائيلي يأتي في اليوم الرابع لعيد الأضحى الذي يحتفل به المسلمون في العالم.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و355 قتيلا و10 آلاف و95 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

فيما تواصل إسرائيل احتلال مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم من الحدود الجنوبية.