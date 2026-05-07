إلغاء حجوزات إسرائيليين بفنادق إيلات لصالح إقامة جنود أمريكيين بدءا من مايو الجاري وحتى نوفمبر المقبل "لأغراض نشاط عملياتي"، وفق قناة "إسرائيل 24" التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل

القدس/ الأناضول

تلقى مئات الإسرائيليين رسائل بشأن إلغاء حجوزاتهم بفنادق في مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر جنوبا، لصالح إقامة جنود أمريكيين، وفق إعلام محلي.

وقالت قناة "إسرائيل 24" الخاصة، الخميس، إنه "ابتداءً من مساء الأربعاء، بدأ مئات الإسرائيليين بتلقي مكالمات من فنادق في إيلات تُبلغهم بإلغاء حجوزاتهم، بدءا من هذا الشهر وحتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بما في ذلك العطلة الصيفية".

وأضافت: "في الوقت الذي لا يعمل فيه مطار بن غوريون بشكل منتظم (جراء تداعيات حرب إيران)، والروتين اليومي لا يسمح بالتخطيط لعطلات طويلة الأمد في الخارج، يعتمد العديد من الإسرائيليين على إيلات مكانا لقضاء عطلتهم الصيفية".

ونقلت القناة عن مصدر في سلسلة الفنادق التي ألغت عطلات الإسرائيليين، دون تسميتها، إن "جميع الغرف في هذه الفنادق حُجزت لصالح إقامة جنود الجيش الأمريكي، حيث يوجد العديد منهم حالياً في منطقة إيلات لأغراض نشاط عملياتي".

وقالت: "القرار أدى إلى إلغاء عطلات مئات الإسرائيليين الذين كانوا يخططون لقضاء الصيف القادم في إيلات، وهم الآن مضطرون لإيجاد حل آخر".

ولم توضح القناة الإسرائيلية من أين جاء الجنود الأمريكيون أو طبيعة النشاط العملياتي الذي تحدثت عنه القناة.

غير أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في الأيام الأخيرة أن تل أبيب رفعت حالة التأهب وتستعد لسيناريو احتمال استئناف الحرب على إيران، في حال عدم التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، الأربعاء، أن "القوات الأمريكية المتمركزة في إسرائيل، والتي يبلغ قوامها نحو 6 آلاف جندي ومسؤول أمني، بدأت الأسبوع الماضي بتجديد عقود توريد البنية التحتية والطاقة والغذاء والنقل مع شركات مدنية إسرائيلية ووزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "تحتفظ القوات الأمريكية بأنواع مختلفة من الطائرات في إسرائيل، بالإضافة إلى أطقم جوية وأرضية وعناصر لوجستية وإدارية وأفراد دعم قتالي".

وتابع: "كما تنتشر في إسرائيل بطاريات دفاع جوي ومنظومة دفاعية واسعة النطاق للتصدي للتهديدات الجوية، والتي تحمي أيضًا القوات الأمريكية، ولا سيما الجبهة الداخلية الإسرائيلية، كجزء من منظومة الدفاع متعددة الطبقات للجيش الإسرائيلي".

ونقل الموقع عن مسؤول أمني رفيع المستوى بالجيش الأمريكي، لم يسمه، قوله: "لقد أظهرت الولايات المتحدة صداقة حقيقية على أرض الواقع، وقدمت مساعدة كبيرة في الدفاع عن دولة إسرائيل. ونحن لا نستهين بهذا الأمر".

وقال الموقع الإسرائيلي: "كما تبين أن الولايات المتحدة تواصل تعزيز قواتها في إسرائيل والمنطقة، وتكديس الأسلحة والمعدات العسكرية ذات الصلة".

يأتي ذلك فيما أعربت باكستان على لسان متحدث الخارجية طاهر حسين أندرابي، في مؤتمر صحفي الخميس، عن تفاؤلها بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق "خلال وقت قريب".

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، متوقعا التوصل إلى نتيجة خلال أسبوع.

وكانت مصادر باكستانية أفادت للأناضول بأن إسلام آباد تتوقع استضافة الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

كما نفذت إيران في تلك الفترة هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.