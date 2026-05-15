إلغاء امتحانات الشهادة الاعدادية بمدارس لبنان بسبب عدوان إسرائيل

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

قرر لبنان الجمعة، إلغاء امتحانات نهاية المرحلة الإعدادية (قبل الثانوية)، بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على البلاد ونزوح أكثر من مليون شخص.

وأعلنت وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي في مؤتمر صحفي "إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام، واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل".

وقالت كرامي إن "الشهادة الرسمية ليست مجرد امتحان، بل هي نهاية مسار دراسي طويل مليء بالالتزام والتعب والقلق والإنجاز، وهي محطة مفصلية في حياة كل طالب، وبوابة إلى التعليم العالي وسوق العمل، ورمز من رموز تكافؤ الفرص بين اللبنانيين".

وعادة تُنظم امتحانات الشهادة المتوسطة سنويا لطلاب الصف التاسع الأساسي بإشراف وزارة التربية، وتُمنح للناجحين شهادة رسمية تتيح لهم الانتقال إلى المرحلة الثانوية، كما تؤهلهم للتقدم إلى بعض الوظائف في القطاع الرسمي.

ويأتي قرار إلغاء الامتحانات مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وما تسببه من قتلى وجرحى وأضرار مادية واسعة.

ويطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيّرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل ردا على خروقاتها الدموية لهدنة بدأت في 17 أبريل وتنتهي في 17 مايو/ أيار الجاري.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف آلاف القتلى والجرحى، وفق معطيات رسمية لبنانية.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تقول إسرائيل إنه يتيح لها "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس" ضد أي هجمات "مخطط لها أو وشيكة أو جارية"، وهو ما تستخدمه لتبرير هجماتها.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.