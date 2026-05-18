إعلام يمني: جماعة الحوثي أسقطت مسيرة أمريكية في مأرب تداول نشطاء على منصات التواصل صورا توثق تناثر حطام الطائرة وذخائرها الصاروخية في منطقة صحراوية، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين أو الولايات المتحدة (إضافة خلفيات)

إسطنبول/ الأناضول

قالت وسائل إعلام يمنية، الاثنين، إن جماعة الحوثي أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "إم كيو ناين ريبر" في مديرية الوادي بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، وبينها منصة "ديفانس لاين"، بأن سكانا محليين سمعوا دوي انفجارات كبيرة في سماء مدينة مأرب، بالتزامن مع رصد إطلاق صاروخ دفاع جوي من منطقة صرواح غربي المدينة أعقبه انفجاران في الأجواء.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورا توثق تناثر حطام الطائرة الأمريكية وذخائرها الصاروخية في منطقة صحراوية شرقي مديرية الوادي، وفق المصدر نفسه.

وذكرت منصة "ديفانس لاين" أن "الصور المتداولة أظهرت قطعتين على الأقل من بقايا صواريخ (النينجا) AGM−114R9X، وهي النسخة المعدلة من صواريخ (هيلفاير) جو-أرض المصممة للضربات الدقيقة".

وقالت المنصة إن "الصور تؤكد أن الحطام يعود لطائرة بدون طيار أمريكية من طراز MQ-9 Reaper وهي مصممة للاستطلاع والمراقبة، والتي تستخدمها الولايات المتحدة في عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن".

ولم يصدر تعليق فوري عن جماعة الحوثي أو الولايات المتحدة بشأن إسقاط الطائرة.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، تحدث إعلام يمني محلي عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في محافظة أبين جنوب شرقي العاصمة صنعاء.

وأواخر الشهر ذاته، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة دعما لطهران في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مهددة في أبريل/ نيسان الماضي، بتوسيع عملياتها العسكرية حال استئناف الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي، وسط مخاوف من تصعيد قد يهدد الملاحة في مضيق باب المندب.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران لإنهاء الحرب، فرضت واشنطن منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، وردت طهران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز، وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، والتي تم التوصل إليها بعد أكثر من شهر من الحرب.