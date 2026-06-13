إعلام عبري: 3 قذائف أطلقت من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الجيش اعترض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان واخترقت أجواء شمالي البلاد..

القدس / الأناضول



قالت القناة "12" العبرية، السبت، إن 3 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة.

وأفادت القناة، بأن صفارات الإنذار انطلقت في إصبع الجليل بعد إطلاق 3 قذائف من لبنان إحداها باتجاه مستوطنة المطلة واثنتان باتجاه مستوطنة مسغاف عام.

وفي السياق، ذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان واخترقت أجواء شمالي البلاد.

ولم تذكر القناة تفاصيل إضافية عن الحدث، في ظل فرض الجيش الإسرائيلي رقابة على نتائج هجمات حزب الله.

ويأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.