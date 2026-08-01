القناة 12 الخاصة قالت إن الأجهزة الأمنية تستعد لمبادرة الهجوم على إيران أو يسمح لها ترامب لإسرائيل بالمشاركة في الهجوم

إعلام عبري يروج لهجوم أمريكي كبير على إيران القناة 12 الخاصة قالت إن الأجهزة الأمنية تستعد لمبادرة الهجوم على إيران أو يسمح لها ترامب لإسرائيل بالمشاركة في الهجوم

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

روجت وسائل إعلام عبرية، السبت، لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوما واسعا على إيران، بالتزامن مع رفع إسرائيل حالة التأهب الدفاعي.

وتناولت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، احتمالات توجيه واشنطن ضربة لإيران، وسط تقديرات إسرائيلية بأن أي هجوم أمريكي قد يقود إلى رد إيراني يستهدف إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "تم رفع حالة التأهب الدفاعي في إسرائيل"، وسط تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بشن هجوم على البنية التحتية ومنشآت الطاقة في إيران.

وأضافت الصحيفة أنه "حتى الآن، لم يطرأ أي تغيير على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وفي عنوان آخر، لفتت الصحيفة إلى أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن أي هجوم أمريكي على إيران سيؤدي إلى إطلاق النار على إسرائيل.

من جهتها، ذكرت القناة "12" العبرية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال شن هجوم على إيران أو مشاركة تل أبيب فيه بموافقة ترامب.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن "التوتر مع إيران بلغ ذروته، والأوضاع على شفا الانفجار".

وادعى المسؤول أن ترامب "أقرب من أي وقت مضى إلى توجيه ضربة كبيرة لإيران"، لكنه أضاف أن القرار لم يُحسم بعد.

وأضاف أن ترامب يرى أن المفاوضات "مجرد مضيعة للوقت"، وأنه يشعر بالغضب والاستياء والإحباط.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تتوقع أن يؤدي أي هجوم أمريكي كبير إلى رد إيراني، وربما إلى انضمامها إلى الهجوم.

بدورها، قالت القناة "13" العبرية إن مسؤولين إسرائيليين بارزين يقدرون أن ترامب على وشك إصدار أوامر باستئناف هجوم واسع على إيران.

ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها وصفها هذه المرحلة بأنها "ساعات عصيبة".

والجمعة، توعد ترامب بتوجيه ضربات قاسية للغاية إلى إيران، حتى تقول إنها لم تعد قادرة على الاحتمال.

وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، قال ترامب إنه سيؤجل استهداف منشآت الطاقة إلى المراحل الأخيرة، مضيفا: "إذا لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات، فسنعطل جميع محطات الكهرباء والجسور".

في المقابل، حذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي من أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف جميع البنى التحتية في المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم ودخلتا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى من الأمريكيين والإسرائيليين.