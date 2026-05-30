إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يسعى لتعميق توغله في لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يسعى لتوسيع توغله في لبنان، وبأنه نصب جسورا فوق نهر الليطاني.

وأوضحت هيئة البث العبرية (رسمية)، أن الجيش الإسرائيلي "يحاول توسيع النشاط العسكري في عمق لبنان".



وادعت الهيئة، أن الجيش نصب جسور فوق نهر الليطاني، وفتح طرقا جديدة لعبور قواته.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي حاول عبور نهر الليطاني قبل نحو شهرين، ولكنه قوبل بمقاومة وفشلت العملية نتيجة لنصب كمائن، ما سبب إلغاء العملية حينها.

ويُعد نهر الليطاني الشريان المائي الأطول والأهم في لبنان، حيث ينبع من غرب مدينة بعلبك (شرق) في البقاع الشمالي، ويقطع مسافة تقارب 170 كيلومترا بالكامل داخل الأراضي اللبنانية، لينتهي به المطاف صابّاً في البحر الأبيض المتوسط شمال مدينة صور (جنوب).

والسبت، قال مصدر عسكري للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى قرى وبلدات في شمال نهر الليطاني، بينها زوطر الشرقية وشقيف أرنون، وأصبحت على تخوم مدينة النبطية".

والجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش "تجاوز نهر الليطاني" وتقدم إلى "مواقع سيطرة"، وفق بيان لمكتبه.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و371 قتيلا و10 آلاف و129 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

يأتي ذلك بينما وسّع "حزب الله"، السبت، نطاق هجماته تجاه شمالي إسرائيل، ردا على الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.