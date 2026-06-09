إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي رصد "بالصدفة" تسلل المسلح من لبنان كان يختبئ داخل موقع عسكري مهجور، وفق هيئة البث..

زين خليل/الأناضول

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المسلح الذي تسلل من لبنان وقتله الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء، كان مختبئا داخل موقع عسكري مهجور وتم رصده "بالصدفة".

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة: "حوالي الساعة 13:30، وصل جندي مسؤول عن الدعم اللوجستي إلى المنطقة بعد بلاغ عن حريق، ورصد شخصا مشبوها يرتدي زيا عسكريا، فقرر استدعاء قوة قتالية".

وأضافت: "وصلت القوة إلى الموقع خلال دقائق معدودة، وقامت بتصفيته بالقرب من الحدود، على بُعد 1.2 كيلومتر من بلدة (مستوطنة) مرغاليوت".

من جانبها، قالت هيئة البث الرسمية إن المسلح "تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان، في منطقة وادي حنين شمال موشاف مرغليوت، وكان يختبئ داخل مركز حراسة مهجور تابع للجيش الإسرائيلي، وتم القضاء عليه بنيران الجنود بعد رصده بالصدفة".

وادعت أن المسلح كان "يرتدي زيا مموها تابعا لحزب الله، وكان بحوزته مسدس وسكين، وبحسب التقديرات، كان يعتزم التسلل إلى إحدى البلدات الإسرائيلية في منطقة مرتفعات راميم".

في السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الجيش يقولون إنه حتى الآن لا يمكن تحديد انتمائه التنظيمي".

وحسب إذاعة الجيش، فإن "رئيس الأركان إيال زامير "سيجري بنفسه تحقيقا في حادثة التسلل قبل عدة ساعات من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان سابق، أن قواته رصدت مسلحا داخل الأراضي الإسرائيلية قرب السياج الحدودي مع لبنان، خلال نشاط عسكري في منطقة مرتفعات راميم.

وأوضح أن القوات أطلقت النار على المسلح وقتلته بعد وقت قصير من اجتيازه الحدود، مشيرا إلى أن تعزيزات عسكرية، بينها قوات خاصة وطائرات تابعة لسلاح الجو، وصلت إلى المنطقة ونفذت عمليات تمشيط واسعة للتأكد من عدم وجود متسللين آخرين.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي هوية المسلح أو الجهة التي ينتمي إليها، كما لم يصدر أي تعليق فوري من الجانب اللبناني بشأن الحادثة.

ومساء الثلاثاء، سمح الجيش الإسرائيلي، لسكان عدد من المستوطنات الشمالية بمغادرة منازلهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية، بعد انتهاء عمليات تمشيط واسعة نُفذت إثر الاشتباه بتسلل المسلح من الأراضي اللبنانية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات أنهت عمليات البحث والتمشيط التي أجرتها في منطقة مرتفعات راميم، مؤكدة استبعاد وجود مسلحين إضافيين داخل المنطقة.

وأضافت الإذاعة: "في ختام عمليات التمشيط التي أجراها الجيش الإسرائيلي في مرتفعات راميم، تم استبعاد الاشتباه بوجود مسلحين إضافيين، وأُعلن عن العودة إلى الحياة الطبيعية، كما سُمح للسكان بمغادرة منازلهم".

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا على لبنان خلّف 3666 قتيلا و11321 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وبرغم هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي وممددة حتى مطلع يوليو تموز المقبل، تواصل العدوان عبر قصف يومي دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى جنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.