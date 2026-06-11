إعلام عبري: إسرائيل تفاجأت بإلغاء ترامب ضربات الليلة ضد إيران القناة 12 الإسرائيلية قالت إن نتنياهو أُبلِغ بتصريحات الرئيس الأمريكي أثناء اجتماع الكابنيت

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، بأن تل أبيب فوجئت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربات كانت مخططة الليلة ضد إيران، وإشارته إلى قرب التوصل لاتفاق إقليمي، في وقت نفت فيه مصادر إسرائيلية علمها بوجود مثل هذا الاتفاق.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن ترامب، عبر منصته "تروث سوشال" إلغاء هجمات كانت مخططة ضد إيران الليلة، مدعيا أن التفاهمات المقترحة حظيت بموافقة أطراف عدة، بينها إسرائيل، وأن موعد ومكان التوقيع الرسمي سيُعلنان لاحقًا.

وقال ترامب: "استناداً لمناقشات مع إيران، وصلت لأعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالموافقة، فقد قررتُ، إلغاء الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران هذا المساء".

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله، إن المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل تشير إلى أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق"، وذلك بعد وقت قصير من إعلان ترامب أن المباحثات مع إيران وصلت إلى مراحل متقدمة وأن الهجمات التي كانت مقررة مساء الخميس أُلغيت.

ووفق المسؤول ذاته، فإن إسرائيل فوجئت بتغريدة ترامب، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جرى إبلاغه بمضمون الإعلان عبر رسائل مكتوبة أُدخلت إليه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت).

وفي هذا السياق، ذكرت القناة 15 العبرية نقلًا عن مصدر إسرائيلي لم تذكره، أن إعلان ترامب جاء مفاجئًا للقيادة الإسرائيلية، بينما أفادت القناة 14 بأن تل أبيب لا تنظر بإيجابية إلى الاتفاق الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي، خلافًا لما أعلنه بشأن الموافقة الإسرائيلية عليه.

كما أن وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية، نقلت عن مصدر وصفته بأنه "رفيع المستوى" ولم تسمه، تأكيده أن طهران لم تصادق بعد على أي نص اتفاق يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، خلافا لما ادعاه ترامب.

وفي وقت سابق الخميس، جدد ترامب، تهديده للمرة الثانية، بأن الولايات المتحدة ستشن الليلة هجمات "أوسع نطاقا وأكثر عنفا" على إيران.

وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أشار إلى أن هجمات الليلة المقبلة على إيران ستكون "أوسع نطاقا وأكثر عنفا" مقارنة بالهجمات التي نُفذت أمس الأربعاء.

وفي تدوينة نشرها الخميس أيضا، توعد ترامب بالسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية ومواقع أخرى للبنية التحتية النفطية "في مستقبل غير بعيد"، وتوجيه "ضربة شديدة للغاية لإيران هذه الليلة".

وقال الرئيس الأمريكي للقناة: "لا أريد تنفيذ عملية برية، لكن إذا لزم الأمر يمكننا إرسال مجموعة صغيرة من الجنود والسيطرة على المنطقة بأكملها".

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف بـ"قواعد عسكرية" في كل من الكويت والبحرين والأردن.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط.