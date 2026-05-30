إعلام: "حزب الله" أطلق الليلة الماضية 15 صاروخا على شمالي إسرائيل

زين خليل / الأناضول

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن "حزب الله" أطلق نحو 15 صاروخا على مستوطنات شمالية خلال الليلة الماضية، سقط أحدها على مجمع تجاري في كريات شمونة مخلفا "أضرارا فادحة".

وقالت القناة 12 الخاصة إنه جرى "إطلاق حوالي 15 صاروخا الليلة الماضية باتجاه بلدات الشمال".

وأضافت أن صاروخا سقط "مباشرة" على مجمع تجاري في مستوطنة كريات شمونة "مخلفا أضرارا فادحة".

بدوره، قال موقع "والا" الإخباري: "سُجلت إصابة مباشرة فجر اليوم (السبت) بوسط مدينة كريات شمونة، عقب عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه المدينة وبلدات الشمال".

ونقل الموقع تصريحات لرئيس بلدية كريات شمونة أفيخاي شتيرن، ذكر فيها "إطلاق عشرة صواريخ" نحو كريات شمونة، حيث "اعترضت الدفاعات الجوية تسعة منها، بينما أصاب صاروخ واحد قلب المدينة، متسببا بأضرار كبيرة للمحال التجارية".

وأوضح أن الصاروخ سقط في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، حيث كانت المحال مغلقة، ما حال دون وقوع خسائر في الأرواح.

وحتى الساعة 08:00 (تغ) من صباح السبت، لم يصدر تعليق من "حزب الله" على ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

من جهته، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: "مرت على سكان الشمال ليلة كابوسية".

وأضاف على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "حكومة 7 أكتوبر (تاريخ هجوم طوفان الأقصى) تركتهم لمصير من صفارات الإنذار والصواريخ والطائرات المسيّرة. يجب حسم المعركة ضد حزب الله".

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 فاجأت حركة "حماس" إسرائيل بهجوم على قواعدها العسكرية ومستوطناتها المحاذية لقطاع غزة، فقتلت وأسرت مئات المستوطنين والعسكريين، وذلك ردا على انتهاكات تل أبيب بحق المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، أنذر الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، سكان 4 بلدات بجنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لقصف المنطقة.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: جديدة أنصار، الزرارية، مزرعة كوثرية الرز، مشغرة".

وادعى أن قصف المناطق اللبنانية يأتي "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار".

ومضى أدرعي قائلا: "عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني".

فيما زعم الجيش، في بيان منفصل، أنه "دمر قاذفة أطلق منها حزب الله صواريخ نحو شمال إسرائيل الليلة الماضية".

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات على عدة قرى وبلدات بجنوب لبنان، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و355 قتيلا و10 آلاف و95 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

فيما تواصل إسرائيل احتلال مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم من الحدود الجنوبية.