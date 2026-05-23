مكتب إعلام الأسرى أكد أن الأسيرات يتعرضن "لتحرش لفظي وتفتيش مهين داخل الحمامات بوجود جنود على الأبواب"

"إعلام الأسرى": 30 عملية قمع بحق أسيرات سجن الدامون خلال 3 أشهر مكتب إعلام الأسرى أكد أن الأسيرات يتعرضن "لتحرش لفظي وتفتيش مهين داخل الحمامات بوجود جنود على الأبواب"

إسطنبول / الأناضول

** مكتب إعلام الأسرى في بيان:

قوات القمع اقتحمت أقسام الأسيرات فجر 13 مايو وأخرجتهن مكبلات إلى الساحة وسط اعتداءات وإهانات

أسيرات الدامون يتعرضن لتحرش لفظي وتفتيش مهين داخل الحمامات بوجود جنود على الأبواب

أوضاع إنسانية صعبة في الدامون تشمل سوء الطعام والرطوبة العالية وشح مواد النظافة

إهمال طبي بحق أسيرات حوامل ومريضات

قال مكتب إعلام الأسرى، السبت، إن قوات إسرائيلية تابعة لإدارة السجون نفذت أكثر من 30 عملية قمع بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسط تصاعد "التحرش اللفظي"، وأوضاع إنسانية صعبة تشمل سوء الطعام والرطوبة العالية وشح مواد النظافة.

وأضاف المكتب الفلسطيني في بيان: "أكثر من 30 عملية قمع نُفذت بحق أسيرات سجن الدامون خلال الأشهر الثلاثة الماضية وسط تصاعد التحرش اللفظي".

وأوضح أن إدارة سجن الدامون "تُبقي الكاميرات مفتوحة بشكل دائم ما يضطر الأسيرات للنوم بالحجاب".

وذكر أن قوات القمع الإسرائيلية اقتحمت في 13 مايو/ أيار الجاري أقسام الأسيرات داخل السجن "وأخرجتهن مكبلات إلى الساحة، وسط اعتداءات وإهانات".

وأكد المكتب أن الأسيرات يتعرضن "لتحرش لفظي وتفتيش مهين داخل الحمامات بوجود جنود على الأبواب".

إلى جانب ذلك، فإن الأسيرات الحوامل والمريضات يواجهن إهمالا طبيا ورفضا لإجراء الفحوص اللازمة، وفقا للبيان.

ووصف مكتب إعلام الأسرى الأوضاع الإنسانية داخل سجن الدامون بأنها "صعبة"، بما يشمل "سوء الطعام، والرطوبة العالية، وانعدام التهوية، وشح مواد النظافة".

وطالب بتحرك حقوقي عاجل لوقف الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، ومحاسبة "المجرمين".

وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون بشكل دوري لعمليات قمع، حيث قال نادي الأسير في 10 مايو الجاري، إن قوات إسرائيلية نفذت خلال مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، ما لا يقل عن 10 عمليات قمع داخل السجن ذاته.

وأكد نادي الأسير، في بيان صدر آنذاك، أن عمليات القمع تخللتها "اعتداءات بالضرب وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضا، وتقييد أيديهن إلى الخلف".

وذكر استنادا إلى إفادة أسيرات أُفرج عنهن مؤخرا من سجن الدامون، أن السجانين والسجانات تعمدوا "الاعتداء على الأسيرات وهن بتلك الوضعية، ما تسبب بإصابة عدد منهن برضوض".

وأوضح أن الأسيرات تعرضن كذلك للعزل الانفرادي وسياسة التفتيش العاري والتجويع.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9400 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل من استهدافها للأسرى الفلسطينيين ما أسفر عن وفاة عشرات منهم داخل السجون، جراء التعذيب والتجويع والانتهاكات بحقهم، وفق منظمات حقوقية فلسطينية.