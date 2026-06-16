إعلام إسرائيلي: الجيش مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش "جاهز لأي سيناريو في لبنان وبقاؤه مرهون بتوجيهات سياسية"...

خالد يوسف/ الأناضول



ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في لبنان "لفترة طويلة" إذا تلقى توجيهات من القيادة السياسية في تل أبيب.

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، قولها إن الجيش "جاهز للبقاء لفترة طويلة في لبنان"، وإن ذلك "مرتبط بقرارات وتوجيهات القيادة السياسية".

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي "مستعد لأي سيناريوهات في لبنان"، رغم الاتفاق المرتقب توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة المقبلة في سويسرا.



وأشارت إلى أن الهجمات في جنوب لبنان "ما تزال مستمرة"، بالتوازي مع إطلاق نار باتجاه شمال إسرائيل.

ويأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، وقوله إن الاتفاق سيجلب "السلام والأمن إلى المنطقة".

كما يأتي بعد تأكيد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تضمنت تأكيدا على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من الاتفاق مع الولايات المتحدة، وإنه يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ومن المقرر، وفق ترامب، توقيع الاتفاق الجمعة في سويسرا، على أن يُعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع، تمهيدا لإزالة الألغام واستئناف تدفق النفط، دون الكشف عن كامل تفاصيل الاتفاق أو آليات انعكاسه على الجبهة اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، صعّدت إسرائيل عدوانها على لبنان في سياق تطورات الحرب التي شنتها، إلى جانب الولايات المتحدة، على إيران.

وأسفر العدوان عن مقتل 3826 شخصا وإصابة 11851 آخرين في لبنان، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما وسّعت خلال العدوان الراهن نطاق توغلها لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

