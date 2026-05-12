إصابة 8 عسكريين إسرائيليين باشتباكات خلال تسلل جنوبي لبنان

القدس/ الأناضول

أصيب 8 عسكريين إسرائيليين في 3 اشتباكات مع "حزب الله" خلال تسلل قوة إلى شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان الأيام الماضية، في عملية استمرت أسبوعا وكُشف عنها الثلاثاء، وفق إعلام محلي ورسمي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) والقناة 14 الإسرائيلية الخاصة، بأن الإصابات وقعت خلال 3 اشتباكات مباشرة من مسافة قريبة مع مقاتلين من "حزب الله".

واندلعت المواجهات بعد أن عبرت قوات من لواء "غولاني" ووحدة "إيغوز" مجرى نهر الليطاني باتجاه مشارف قرية زوطر الشرقية، التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية، بهدف "تحييد منصات إطلاق صواريخ"، بحسب الإذاعة.

العملية التي استمرت نحو أسبوع وفق الإذاعة أسفرت عن إصابة "عدد من الجنود"، بينما ذكرت القناة 14 أن 8 عسكريين إسرائيليين أصيبوا خلال 3 اشتباكات مع مقاتلي الحزب في المنطقة.

وامتنعت إذاعة الجيش والقناة 14، عن تحديد التوقيت الدقيق لوقوع هذه الإصابات أو تاريخ تنفيذ العملية، مكتفية بالإشارة إلى أنها كانت "سرية ومُنعت من النشر حتى اليوم".

وحتى الساعة 08:10 (ت.غ) لم يصدر عن "حزب الله" تعليق على الحادثة، لكنه يعلن بوتيرة يومية عن عدد من العمليات العسكرية ضد قوات وآليات إسرائيلية متوغلة جنوبي لبنان ردا على خروقات وقف إطلاق النار.

ورغم سريان وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان وحتى 17 مايو/ أيار الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات يومية على مواقع في لبنان، إلى جانب عمليات تفجير واسعة للمنازل في عشرات القرى والبلدات الجنوبية.

ويشن الجيش هجمات على لبنان ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس/ آذار، أسفر عن مقتل 2869 شخصا وإصابة 8730 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، وفق أحدث معطيات رسمية لبنانية.