إصابة 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لبناية سكنية غربي مدينة غزة

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

أصيب 7 فلسطينيين، مساء الأربعاء، إثر قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية على 3 منازل في مدينة غزة ومخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد إنذارات بإخلاء مربعات سكنية.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بوصول 7 مصابين بجروح متفاوتة جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية وشهود عيان قولهم إن مقاتلات إسرائيلية شنت غارتين عنيفتين على بناية سكنية تعود إلى عائلة شامية جنوبي مخيم الشاطئ، بعد إنذار بإخلائها، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والبنايات المحيطة.

وأضافت المصادر أن القصف جاء بعد تلقي أحد السكان اتصالًا من المخابرات الإسرائيلية يطلب منه إخلاء المربع السكني، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع بين الفلسطينيين الذين هرعوا إلى إخلاء منازلهم.

ووفق شهود عيان، تسبب القصف في تدمير البناية المكونة من عدة طوابق، التي تعرضت لقصف إسرائيلي سابق خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، فضلًا عن إلحاق أضرار واسعة بعشرات المنازل والبنايات المجاورة.

كما اندلع حريق في المنطقة جراء القصف الإسرائيلي، وعملت طواقم الدفاع المدني على إخماده، وفق مصدر في الدفاع المدني للأناضول.

ولاحقًا، قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة مطر، في محيط دوار القوقا شمال مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، بعد إنذار بإخلاء مربع سكني، ما أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار واسعة بعشرات البنايات والخيام المحيطة.

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بأن القصف الإسرائيلي تسبب في تشريد عشرات الأسر النازحة التي دُمّرت خيامها المجاورة للمنزل المستهدف، وبقيت في الشارع دون مأوى.

وفي وسط القطاع، دمّر قصف جوي إسرائيلي منزلًا ثالثًا في منطقة بلوك 12 بمخيم البريج، بعد تهديد بالإخلاء، بحسب مصادر محلية.

وأفادت المصادر بأن القصف دمّر المنزل، الذي يعود إلى عائلة القلقيلي، بالكامل، علمًا بأنه تعرض لقصف إسرائيلي سابق خلال الحرب، كما ألحق أضرارًا كبيرة بالمنازل المجاورة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قُتل 3 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون على الأقل جراء قصف جوي وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس جنوبي القطاع، وفق مصادر طبية.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل هجماتها اليومية على القطاع، ما أسفر عن مقتل ألف و209 فلسطينيين وإصابة 3 آلاف و943 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب استمرار الدمار الواسع.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب الإبادة الجماعية في غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.