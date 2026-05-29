وطواقم الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع في المكان

إصابة 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية وسط غزة وطواقم الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع في المكان

غزة / رمزي محمود / الأناضول

أصيب 7 فلسطينيين فجر الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية دون سابق إنذار وسط مدينة غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول، بوصول 7 مصابين تراوح حالاتهم بين متوسطة وخطيرة إلى عدة مستشفيات جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن مروحية إسرائيلية استهدفت مخازن تجارية أسفل بناية "حرز" قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع الإصابات.

وفي سياق متصل، قالت مديرية الدفاع المدني بغزة، في بيان، إن طواقمها سيطرت على حريق اندلع في المكان المستهدف بفعل الغارة الإسرائيلية، ونقلت عددا من المصابين.

وفي حدث منفصل، أفادت مصادر محلية للأناضول، بإطلاق البحرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها وقذائفها تجاه مراكب صيادين وساحل مدينة غزة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، تزامناً مع إطلاق نار من آليات عسكرية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من 7 شهور، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته للاتفاق 922 فلسطينيا وأصاب 2786 آخرين، حتى الخميس، وفق بيان لوزارة الصحة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.