في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون بمدينة غزة، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلا في مخيم البريج

إصابة 6 فلسطينيين بينهم طفل إثر قصف إسرائيلي بقطاع غزة في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون بمدينة غزة، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلا في مخيم البريج

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

أصيب 6 فلسطينيين بينهم طفل وسيدة، الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق بقطاع غزة، ضمن خروقات تل أبيب المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وذكر مصدر طبي للأناضول، أن فلسطينيين أصيبا إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقبل ذلك، استهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، وفقا لشهود عيان للأناضول.

وقالت مصادر طبية في "مستشفى العودة" للأناضول، إن قصف المنزل أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل وسيدة.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع، ألقت مسيّرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" قنبلة على خيمة تؤوي نازحين، دون تسجيل إصابات.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 930 فلسطينيا وأصاب 2819 آخرين ضمن خروقاته للاتفاق، وفق وزارة الصحة في غزة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.