إصابة 4 فلسطينيين بقصف منزل وسط غزة ووفاة امرأة متأثرة بإصابتها

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

أصيب أربعة فلسطينيين، بينهم سيدتان، فجر الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط قطاع غزة، فيما توفيت سيدة متأثرة بإصابتها في قصف سابق مساء الخميس، استهدف منزلها بمدينة غزة.

يأتي ذلك، في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بإصابة أربعة فلسطينيين بينهم سيدتان، بجروح متوسطة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة عياش في مخيم المغازي وسط القطاع، بعد إنذار بإخلائه.

وقال شهود عيان ومصادر محلية لمراسل الأناضول إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المنزل بغارة عنيفة عقب إنذار بإخلاء مربع سكني، ما أثار حالة هلع وأجبر عشرات العائلات على النزوح.

وأضافوا أن الغارة دمرت المنزل بالكامل، وألحقت أضرارا واسعة بعشرات المنازل المجاورة.

وفي مدينة غزة، أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بوفاة الفلسطينية منى ماضي ثابت (56 عاما) متأثرة بجراح أصيبت بها جراء قصف إسرائيلي دمر منزلها في منطقة الزهارنة بشارع الجلاء، مساء الخميس.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن، مساء الخميس، سلسلة غارات استهدفت مسجدا في مخيم البريج، وثلاثة منازل في مدينة غزة وشمالي القطاع، عقب إنذارات بالإخلاء.

ووفق وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الخميس عن مقتل 1185 فلسطينيا وإصابة 3816 آخرين.

وشنت إسرائيل، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي، استمرت عامين وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.