إصابة 4 عسكريين إسرائيليين بهجوم مسيّرة مفخخة جنوبي لبنان

​​​​​​​زين خليل/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إصابة 4 عسكريين في هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة جنوبي لبنان.

وقال في بيان: "أُصيب 4 جنود من قوات الاحتياط أمس بجروح متوسطة؛ جراء طائرة مسيّرة مفخخة بجنوب لبنان، وتم نقلهم إلى مستشفى"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين اثنين في جنوبي لبنان، أحدهما ضابط برتبة نقيب كان نائب قائد سرية بوحدة "إيغوز".

وبذلك ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 30 ضابطا وجنديا، وفقا لصحيفة "هآرتس".

ويوميا، يخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وقُتل 20 شخصا وأصيب 8 آخرين، السبت، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوبي وشرقي لبنان.

وردا على خروقات تل أبيب، يطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3 آلاف و593 قتيلا و10 آلاف و990 جريحا حتى السبت، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، وهو أعمق توغل منذ أكثر من 25 عاما، عندما انسحبت من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.