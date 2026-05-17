إصابة 4 عسكريين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي لبنان حسب الجيش وفي إطار رد "حزب الله" على خروقات تل أبيب الدموية لوقف إطلاق النار..

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوبي لبنان.

وقال في بيان: "خلال الليلة الماضية أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، وأصيب ضابط بجروح متوسطة، إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوبي لبنان".

وأضاف: "كذلك أصيب في الحادث نفسه ضابط مقاتل وجندي آخر بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى".

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من حقيقة الخسائر، إذ تفرض إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج رد "حزب الله".

ويطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية بجنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، ردا على خروقات الأخيرة لوقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وباتت مسيّرات "حزب الله"، لا سيما الموجهة بألياف ضوئية، تمثل تهديدا مميتا للجيش الإسرائيلي، إذ تحولت من أداة استطلاع إلى سلاح هجومي انقضاضي فتاك يصعب رصده واعتراضه، وتبحث تل أبيب عن حل.

والخميس انعقدت جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وانتهت بتمديد وقف إطلاق النار الهش مدة إضافية هي 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 2969 شخصا وإصابة 9112 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.