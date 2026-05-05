في مَسافَر يطّا، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني وشهود عيان..

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداء لمستوطنين جنوبي الضفة في مَسافَر يطّا، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني وشهود عيان..

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

أصيب، مساء الثلاثاء، 3 فلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على مَسافَر يطّا جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "3 إصابات جراء اعتداء المستوطنين عليهم في مسافر يطا" جنوب مدينة الخليل.

من جهته قال الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية بمسافر يطا أسامة مخامرة، في بيان، إن الإصابات وقعت "نتيجة الضرب واحتجاز عدد من المواطنين إثر هجوم للمستوطنين تحت حماية الجيش على المواطنين في منطقتي "رجوم إعليّ" و"أم القبور" بمسافر يطا.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1637 اعتداء خلال أبريل/ نيسان الماضي، 540 منها نفذها مستوطنون، شملت تخريب ممتلكات واقتلاع آلاف الأشجار والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

